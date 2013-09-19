Техосмотр и страхование
автомобилей
4.9
На основе 1412 отзывов
Пн—Вс, c 9 до 21
От аккредитованного пункта ТО с моментальным внесением ТС в базу ЕАИСТО,
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В 2020 году в выданной диагностической карте вы увидите непривычную категорию ТС. В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза, по новым правилам в карте техосмотра необходимо использовать именно такое обозначение категории.
Оператор технического осмотра: ООО «СТО А»
ОГРН / ОГРНИП: 1137746067579 Номер в реестре ОТО: 06974
Статус аккредитации на : Проверить в РСА
Адрес:г. Москва, ул. Стартовая, д. 1 стр. 8
Директор:Галустов Сергей Леонидович
Прикрепите фото СТС или ПТС либо вручную заполните и отправьте онлайн-заявку.
Регистрируем данные
в базе ЕАИСТО с присвоением
15-значного номера.
Наличие информации о ТС в базе ЕАИСТО любым удобным способом.
Наличными, банковской картой или электронными деньгами.
Диагностическая карта — это результат техосмотра в виде бумаги формата А4, который подтверждает то, что в указанные сроки пройден технический осмотр транспортного средства.
Учтите, что нет стандартного образца диагностической карты.
Теперь вместо талона техосмотра — это лист А4 с таблицей, в которой указаны критерии, а также заключение о том, можно ли эксплуатировать осмотренное ТС.
Среди прочего, указывается срок действия диагностической карты и дата следующего осмотра.
При получении страхового полиса необходима диагностическая карта полученная онлайн. Без этой карты получить полис ОСАГО невозможно.
Водители обязаны знать, что официальную карту возить с собой нет необходимости, так как уже 8 лет доступна единая база ЕАИСТО, в которой круглосуточно хранятся сведения о пройденном техосмотре автомобиля.
При необходимости сотрудники ГИБДД проверят наличие информации в базе ГИБДД ЕАИСТО.
Прохождение техосмотра без осмотра и фотофиксации требуется:
Звоните и поможем пройти техосмотр и оформить диагностическую карту с внесением в базу данные ЕАИСТО!
Получить диагностическую карту техосмотра можно 3 способами:
Согласно закону о техосмотре, на пункте технического осмотра или СТО проверяют следующие узлы и агрегаты транспортного средсва:
Для оформления диагностической карты техосмотра понадобится СТС или ПТС (электронный ПТС), пробег и марка шин.
Периодичность прохождения техосмотра и срок действия выдаваемой диагностической карты зависит от года выпуска, специализации и назначения ТС.
Новую диагностическую карту необходимо получить еще до окончания срока действия предыдущей. Обратите внимание, год выпуска ТС учитывается (согласно ст.15 ФЗ № 170).
Если автомобилю нет 3-х лет, то получать диагностическую карту не нужно. От 3-х до 7-ми лет - талон техосмотра выдаётся на 2 года. В случае, если ТС более 7-ми лет включая год выпуска, то проходить техосмотр онлайн нужно каждый год.
На нашем ПТО проходят техосмотр без очереди.
Цена техосмотра в Москве на 2020 год зависит от тарифа и категории ТС.
|Категория ТС
|Стоимость, руб
|Легковые (M1)
|710
|Автобусы (M2)
|1270
|Автобусы > 5 тонн (M3)
|1530
|Грузовые (N1)
|770
|Грузовые < 12 тонн (N2)
|1490
|Грузовые > 12 тонн (N3)
|1600
|Прицепы < 0,75 тонны (O1)
|590
|Прицепы < 3,5 тонны (O2)
|590
|Прицепы < 10 тонн (O3)
|1040
|Прицепы > 10 тонн (O4)
|1040
|Мотоциклы (L)
|240
|Электромобили (E)
|810
Рекомендуем оформлять техосмотр онлайн на транспортное средство, но недавно в законы внесены поправки. Так, автомобили, которые выпущены менее 3-х лет назад могут не проходить ТО.
Если нужно оформить ОСАГО на машину, которой ещё нет 3-х лет, но уже больше 2-х, то страховые компании рекомендуют оформить карту во избежание трудностей и проблем.
Для прохождения техосмотра закон обязывает предъявить следующий набор документов: паспорт, водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС), паспорт транспортного средства (ПТС) или электронный ПТС.
Процедуру техосмотра проводят в любом пункте инструментального контроля (ПИК), у которого есть аккредитация РСА. Подаёте документы и предоставляете автомобиль, а технический эксперт проводит осмотр и выносит заключение.
Заполните заявку и получите техосмотр от аккредитованного РСА пункта без очередей за 5 минут!
Время осмотра ТС зависит от года выпуска машины: чем старше автомобиль, тем, соответственно, больше времени требуется.
Стоимость техосмотра в регионах варьируется в зависимости от области, в которой будет проводиться осмотр, так и от вида и габаритов самого транспортного средства.
Опытные водители говорят, что цена диагностической карты составляет от 500 до 2 тысяч рублей. В интернете много предложений по оформлению диагностических карт и за 350 рублей.
Диагностическая карта содержит в себе результаты проведенного тех осмотра автомобиля и подтверждает, что ТС исправно.
Учтите, что в талоне техосмотра присутствуют записи о дате проведенного техосмотра, а также срок действия диагностической карты. По этой причине водители предпочитают оформить диагностическую карту официальным путем.
Техосмотр - это процесс, а диагностическая карта - результат техосмотра.
Проверить техосмотр на автомобиль получится у каждого. На 2020 год существует единая база ЕАИСТО, в которую внесена информация о диагностических картах и пройденных техосмотрах.
Для проверки диагностической карты необходимо вписать в форму следующие параметры на сайте проверки eaisto.info - государственный регистрационный знак автомобиля, номер шасси и кузова, VIN номер или 15-значный номер диагностической карты.
При помощи базы ГИБДД ЕАИСТО можно узнать действует ли карта и является ли официальной. Проблем с выплатой страховки не возникнет.
Штраф за отсутствие диагностической карты (техосмотра) предусмотрен законодательством - от 500 до 800 рублей.
В 2020 году по новым поправкам в законе, камеры на дорогах начнут штрафовать водителей, которые не успели в установленные сроки пройти техосмотр.
Новый закон о фото и видеофиксации прохождения техосмотра уже одобрен госдумой. Усиление контроля за процессом техосмотра начнется в мае 2020 года.
Теперь, перед прохождением технического осмотра технического эксперта обязали делать фото или видео автомобиля, который приехал получать диагностическую карту.
Удаление информации из базы ЕАИСТО возможно.
Недобросовестные страховщики воруют пароли операторов технического осмотра и вносят в единую базу недостоверные сведения.
Как правило, автолюбители попадают в такие ситуации потому что покупают в интернете техосмотр онлайн. А гарантий никаких не получают. Как только выясняется, что автомобиля не было на пункте, сотрудник аккредитованного пункта удаляит ТС из ЕАИСТО.
Доставляем диагностические карты по Москве курьерскими службами. Стоимость доставки - 300 рублей. При выезде за МКАД - 15 рублей за 1 км.
Для оформления ОСАГО требуется нахождение диагностической карты в реестре базы ЕАИСТО, а значит и прохождение технического осмотра автомобиля в аккредитованных пунктах технического осмотра РСА.
Купить техосмотр онлайн для автотранспорта можно на нашем сайте заполнив форму заявки.
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Законодательство РФ гласит, что водитель не обязан иметь при себе бланк техосмотра, так как для сотрудников ГИБДД и других служб создана специализированная база РСА, в которой находится информация об оформленном техосмотре. При необходимости, представители ГИБДД имеют право посмотреть необходимую информацию на сайте проверки.
Медицинская справка для замены водительского удостоверения в ГИБДД на техосмотре не нужна. На ПТО проверяют только техническое состояние транспорта.
Проводить техосмотр не обязательно.
Диагностическую карту требуется получать, когда стоит задача переоформить страховой полис ОСАГО. Но стоит отметить, что в карте диагностики автомобиля присутствует графа с указанной сроком действия, когда необходимо обновить документ.
При утере диагностической карты необходимо обратиться на пункт технического осмотра для восстановления.
Для этого напишите заявление об утере в сервисном центре или у дилера, а также предоставьте VIN транспортного средства.
Вскоре будет оформлен дубликат утерянной диагностической карты. Штраф за это не предусмотрен.
В таком случае обратитесь в соответствующие специализированные службы, и если предыдущая диагностическая карта еще действительна, то можно заменить данные о старом владельце авто. Если же диагностическая карта просрочена, то пройдите осмотр и обновите карту. Полную стоимость техосмотра оплачивать не нужно.
Закон разрешает проводить техосмотр по месту пребывания, а не по месту регистрации собственника и самого транспортного средства. По всей России.
Сотрудник ГИБДД имеет право попросить предъявить талон техосмотра, но водитель по желанию может отказать.
Сотрудник ГИБДД не имеет права требовать обязательного предъявления ДК. Такое бывает крайне редко, так как подобные действия противозаконные.
Если же такая ситуация случилась, то водитель осуществляет запрос на обжалование, потому что нет меры воздействия за отсутствие диагностики автомобиля.
Оформить ОСАГО без диагностической карты невозможно. По приказу от 1 июля 2014 страховая компания Ингосстрах, Альфастрахование (альфа), Ресо, Росгосстрах и другие при оформлении полиса будут использовать данные из ЕАИСТО.
Поэтому оформление ОСАГО без диагностической карты приведёт к серьезным последствиям: штрафу и аннуляции полиса, так как приобретение было незаконным.
Однако некоторые работники страховых компаний прибегают к выдаче полисов без техосмотра, чтобы не упустить клиентскую базу. Существуют компании, занимающиеся выдачей ОСАГО без карты техосмотра.
Если автомобилю меньше 3-х лет, то проведение ТО не требуется.
Поймите, что автомобиль 2019 будет считаться уже годовалым транспортом. Иначе говоря, нет необходимости проверять транспортные средства 2019, 2018 и 2017 выпуска.
Исключение составляет тот случай, когда диагностическая карта нужна на пропуск на МКАД, ТТК (третье транспортное кольцо), СК (садовое кольцо). Грузовые автомобили в обязательном порядке должны оформлять техосмотр и получать диагностическую карту.
Оформить страховой полис ОСАГО без диагностической карты невозможно, поэтому независимо от того, есть техосмотр или нет, страховой полис не будет выдан.
Обратитесь в соответствующие органы с пакетом документов для получения диагностической карты, а потом уже оформляйте ОСАГО.