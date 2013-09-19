Сделайте фото или скан-копию свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) или паспорта транспортного средства (ПТС) с двух сторон и прикрепите к форме ниже. Это позволит нам оперативнее провести техосмотр и внести информацию в базу ГИБДД ЕАИСТО. Если что-то не получается или нужна консультация, звоните: 8 495 185−00−84, поможем.

Убедительная просьба: не оформляйте заявки одновременно на разных сайтах. Представьте ситуацию, если несколько компаний одновременно оформят диагностическую карту на один и тот же автомобиль, то как вы объясните страховой компании, как за 5-10 минут вы побывали на разных пунктах техосмотра и прошли ТО одновременно. Логично? ;)

Первая сторона Вторая сторона

Дополнительная информация Тип топлива Бензин Дизель Пробег, км Марка шин Не используется в такси Используется в такси