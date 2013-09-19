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Воздвиженка ул., 10

Пн—Вс, c 9 до 21

Диагностическая карта за 5-10 мин.
Техосмотр для ОСАГО онлайн 2020

От аккредитованного пункта ТО с моментальным внесением ТС в базу ЕАИСТО,
присвоением 15-значного номера, синей печатью и подписью тех. эксперта.

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по телефону: 8 495 185−00−84

Оформляем диагностические карты онлайн
на любое ТС по новым категориям

В 2020 году в выданной диагностической карте вы увидите непривычную категорию ТС. В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза, по новым правилам в карте техосмотра необходимо использовать именно такое обозначение категории.

Аттестат аккредитации оператора технического осмотра транспортных средств

От аккредитованного РСА оператора технического осмотра в Москве

  • Настоящий и работающий пункт техосмотра, а не существующий только «на бумаге»

    Оператор технического осмотра: ООО «СТО А»

    ОГРН / ОГРНИП: 1137746067579 Номер в реестре ОТО: 06974

    Статус аккредитации на : Проверить в РСА

    Адрес:г. Москва, ул. Стартовая, д. 1 стр. 8

    Директор:Галустов Сергей Леонидович

Получаем отзывы и благодарности — ежедневно

Комментарии для сайта Cackle

Как получить диагностическую карту?

  1. 1. Заказываете

    Прикрепите фото СТС или ПТС либо вручную заполните и отправьте онлайн-заявку.

  2. 2. Оформляем

    Регистрируем данные
    в базе ЕАИСТО с присвоением
    15-значного номера.

  3. 3. Проверяете

    Наличие информации о ТС в базе ЕАИСТО любым удобным способом.

  4. 4. Оплачиваете

    Наличными, банковской картой или электронными деньгами.

Прикрепите фото или копии документов
либо заполните заявку вручную

Сделайте фото или скан-копию свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) или паспорта транспортного средства (ПТС) с двух сторон и прикрепите к форме ниже. Это позволит нам оперативнее провести техосмотр и внести информацию в базу ГИБДД ЕАИСТО. Если что-то не получается или нужна консультация, звоните: 8 495 185−00−84, поможем.

Убедительная просьба: не оформляйте заявки одновременно на разных сайтах. Представьте ситуацию, если несколько компаний одновременно оформят диагностическую карту на один и тот же автомобиль, то как вы объясните страховой компании, как за 5-10 минут вы побывали на разных пунктах техосмотра и прошли ТО одновременно. Логично? ;)

Первая сторона
Вторая сторона

Дополнительная информация

Контактная информация

Нажимая на кнопку «Отправить заявку» я подтверждаю, что ознакомлен и согласен на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности.

Заполните поля формы ниже, взяв необходимые данные из свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) или паспорта транспортного средства (ПТС). Это позволит нам оперативнее внести информацию о прохождении техосмотра в базу ГИБДД ЕАИСТО.
Если что-то не получается или нужна консультация, звоните: 8 495 185−00−84, поможем.

Предоставляемый документ —

Информация о транспортном средстве

Контактная информация

Если планируете переоформлять ТС, заполняйте данные из документа, который сейчас на руках. Ничего страшного, если в диагностической карте будет вписан предыдущий собственник.

В полях: «Серия и номер», «Выдано ГИБДД» и «Дата выдачи» необходимо указывать информацию с того документа, с которого вы начали заполнять форму.

Перепроверьте «VIN-номер». В случае ошибки, диагностическая карта считается недействительной.

Не помните пробег? Укажите приблизительный, из расчёта ~15-25 тыс. км в год. Марка шин — любая.

Отправьте заявку обязательно указав адрес эл. почты!

Нажимая на кнопку «Отправить заявку» я подтверждаю, что ознакомлен и согласен на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности.

Вопросы и ответы по диагностическим картам,
прохождению техосмотра и ОСАГО

Что такое диагностическая карта?

Диагностическая карта — это результат техосмотра в виде бумаги формата А4, который подтверждает то, что в указанные сроки пройден технический осмотр транспортного средства.

Учтите, что нет стандартного образца диагностической карты.

Теперь вместо талона техосмотра — это лист А4 с таблицей, в которой указаны критерии, а также заключение о том, можно ли эксплуатировать осмотренное ТС.

Среди прочего, указывается срок действия диагностической карты и дата следующего осмотра.

Для чего нужен техосмотр?

При получении страхового полиса необходима диагностическая карта полученная онлайн. Без этой карты получить полис ОСАГО невозможно.

Водители обязаны знать, что официальную карту возить с собой нет необходимости, так как уже 8 лет доступна единая база ЕАИСТО, в которой круглосуточно хранятся сведения о пройденном техосмотре автомобиля.

При необходимости сотрудники ГИБДД проверят наличие информации в базе ГИБДД ЕАИСТО.

Как выглядит бланк диагностической техкарты?

  • Белый лист формата А4 без дополнительных средств защиты бланка
  • Фирменный зелёный бланк организации из реестра операторов технического осмотра
  • Голограмма с порядковым номером
Как выглядит бланк диагностической карты 2020

Что содержит бланк техосмотра для ОСАГО?

  1. Марку и модель автомобиля
  2. VIN
  3. Дату выдачи ПТС
  4. Марку шин - Континенталь, Кумхо, Нокиан, Мишлен и другие
  5. Пробег ТС
  6. ФИО технического эксперта
  7. Подпись технического эксперта
  8. Печать с ОГРН и названием пункта техосмотра
  9. Уникальный 15-значный индентификационный номер диагностической карты

Кому требуется прохождение ТО или помощь в прохождении техосмотра?

Прохождение техосмотра без осмотра и фотофиксации требуется:

  • Легковым автомобилям
  • Грузовым автомобилям
  • Мопедам, мотовелосипедам и мокикам
  • Мотоциклам, мотороллерам и трициклам
  • Квадрициклам
  • Автобусам, троллейбусам и ТС с установленными спецсигналами или проблесковыми маячками
  • Прицепам и полуприцепам (в том числе грузовые)

    • Звоните и поможем пройти техосмотр и оформить диагностическую карту с внесением в базу данные ЕАИСТО!

Как получить диагностическую карту?

Получить диагностическую карту техосмотра можно 3 способами:

  1. Приехав на пункт техосмотра и предоставив автомобиль на осмотр техническим экспертом
  2. Заказать диагностическую карту онлайн на сайтах в интернете
  3. Обратиться в страховую компанию или к представителю - страховому агенту. Более того, страховой агент
  4. поможет восстановить КБМ (Коэффициент Бонус-Малус) для того, чтобы страховка стала дешевле

Что проверяют на техосмотре?

Согласно закону о техосмотре, на пункте технического осмотра или СТО проверяют следующие узлы и агрегаты транспортного средсва:

  1. Ремни безопасности
  2. Наличие аптечки
  3. Наличие огнетушителя
  4. Запасное колесо
  5. Заводскую комплектацию автомобиля
  6. Знак аварийной остановки
  7. Исправность звукового сигнала
  8. Зеркала бокового вида и заднего вида
  9. Светопропускаемость стекол
  10. Правильность установки госномеров
  11. Анализ выхлопных газов
  12. Наличие брызговиков
  13. Переоборудование автомобиля
  14. VIN и номер кузова
  15. Размер шин
  16. Фары и осветительные приборы
  17. Рулевое управление
  18. Тормозную систему автомобиля на тормозном стенде

Что необходимо для оформления?

Для оформления диагностической карты техосмотра понадобится СТС или ПТС (электронный ПТС), пробег и марка шин.

Сроки и периодичность прохождения техосмотра

Периодичность прохождения техосмотра и срок действия выдаваемой диагностической карты зависит от года выпуска, специализации и назначения ТС.

Новую диагностическую карту необходимо получить еще до окончания срока действия предыдущей. Обратите внимание, год выпуска ТС учитывается (согласно ст.15 ФЗ № 170).

Если автомобилю нет 3-х лет, то получать диагностическую карту не нужно. От 3-х до 7-ми лет - талон техосмотра выдаётся на 2 года. В случае, если ТС более 7-ми лет включая год выпуска, то проходить техосмотр онлайн нужно каждый год.

На нашем ПТО проходят техосмотр без очереди.

Сколько стоит пройти ТО? Цена и стоимость техосмотра онлайн.

Цена техосмотра в Москве на 2020 год зависит от тарифа и категории ТС.

Категория ТС Стоимость, руб
Легковые (M1) 710
Автобусы (M2) 1270
Автобусы > 5 тонн (M3) 1530
Грузовые (N1) 770
Грузовые < 12 тонн (N2) 1490
Грузовые > 12 тонн (N3) 1600
Прицепы < 0,75 тонны (O1) 590
Прицепы < 3,5 тонны (O2) 590
Прицепы < 10 тонн (O3) 1040
Прицепы > 10 тонн (O4) 1040
Мотоциклы (L) 240
Электромобили (E) 810

Нужно ли мне проходить техосмотр?

Рекомендуем оформлять техосмотр онлайн на транспортное средство, но недавно в законы внесены поправки. Так, автомобили, которые выпущены менее 3-х лет назад могут не проходить ТО.

Если нужно оформить ОСАГО на машину, которой ещё нет 3-х лет, но уже больше 2-х, то страховые компании рекомендуют оформить карту во избежание трудностей и проблем.

Какой порядок прохождения техосмотра 2020?

Для прохождения техосмотра закон обязывает предъявить следующий набор документов: паспорт, водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС), паспорт транспортного средства (ПТС) или электронный ПТС.

Процедуру техосмотра проводят в любом пункте инструментального контроля (ПИК), у которого есть аккредитация РСА. Подаёте документы и предоставляете автомобиль, а технический эксперт проводит осмотр и выносит заключение.

Заполните заявку и получите техосмотр от аккредитованного РСА пункта без очередей за 5 минут!

Сколько времени занимает процесс получения диагностической карты?

Время осмотра ТС зависит от года выпуска машины: чем старше автомобиль, тем, соответственно, больше времени требуется.

Стоимость техосмотра в регионах варьируется в зависимости от области, в которой будет проводиться осмотр, так и от вида и габаритов самого транспортного средства.

Опытные водители говорят, что цена диагностической карты составляет от 500 до 2 тысяч рублей. В интернете много предложений по оформлению диагностических карт и за 350 рублей.

Тех осмотр или диагностическая карта?

Диагностическая карта содержит в себе результаты проведенного тех осмотра автомобиля и подтверждает, что ТС исправно.

Учтите, что в талоне техосмотра присутствуют записи о дате проведенного техосмотра, а также срок действия диагностической карты. По этой причине водители предпочитают оформить диагностическую карту официальным путем.

Техосмотр - это процесс, а диагностическая карта - результат техосмотра.

Как проверить диагностическую карту техосмотра по официальной базе ЕАИСТО?

Проверить техосмотр на автомобиль получится у каждого. На 2020 год существует единая база ЕАИСТО, в которую внесена информация о диагностических картах и пройденных техосмотрах.

Для проверки диагностической карты необходимо вписать в форму следующие параметры на сайте проверки eaisto.info - государственный регистрационный знак автомобиля, номер шасси и кузова, VIN номер или 15-значный номер диагностической карты.

При помощи базы ГИБДД ЕАИСТО можно узнать действует ли карта и является ли официальной. Проблем с выплатой страховки не возникнет.

Штрафы за отсутсвие диагностической карты

Штраф за отсутствие диагностической карты (техосмотра) предусмотрен законодательством - от 500 до 800 рублей.

В 2020 году по новым поправкам в законе, камеры на дорогах начнут штрафовать водителей, которые не успели в установленные сроки пройти техосмотр.

Фото и видеофиксация в 2020 году есть или нет?

Новый закон о фото и видеофиксации прохождения техосмотра уже одобрен госдумой. Усиление контроля за процессом техосмотра начнется в мае 2020 года.

Теперь, перед прохождением технического осмотра технического эксперта обязали делать фото или видео автомобиля, который приехал получать диагностическую карту.

Удаление из базы ЕАИСТО и аннуляция диагностической карты

Удаление информации из базы ЕАИСТО возможно.

Недобросовестные страховщики воруют пароли операторов технического осмотра и вносят в единую базу недостоверные сведения.

Как правило, автолюбители попадают в такие ситуации потому что покупают в интернете техосмотр онлайн. А гарантий никаких не получают. Как только выясняется, что автомобиля не было на пункте, сотрудник аккредитованного пункта удаляит ТС из ЕАИСТО.

Доставка ОСАГО и техосмотра

Доставляем диагностические карты по Москве курьерскими службами. Стоимость доставки - 300 рублей. При выезде за МКАД - 15 рублей за 1 км.

Можно ли оформить страховку ОСАГО без техосмотра?

Для оформления ОСАГО требуется нахождение диагностической карты в реестре базы ЕАИСТО, а значит и прохождение технического осмотра автомобиля в аккредитованных пунктах технического осмотра РСА.

Купить техосмотр онлайн для автотранспорта можно на нашем сайте заполнив форму заявки.

Покупайте ОСАГО дешевле и не забудьте отложить деньги на поломки, топливо и замену расходников, чтобы авто продолжал радовать владельца!

Надо ли возить техосмотр автомобиля с собой?

Законодательство РФ гласит, что водитель не обязан иметь при себе бланк техосмотра, так как для сотрудников ГИБДД и других служб создана специализированная база РСА, в которой находится информация об оформленном техосмотре. При необходимости, представители ГИБДД имеют право посмотреть необходимую информацию на сайте проверки.

Медицинская справка для замены водительского удостоверения в ГИБДД на техосмотре не нужна. На ПТО проверяют только техническое состояние транспорта.

ОСАГО есть, а тех осмотр закончился. Надо ли проходить техосмотр на ПТО заново?

Проводить техосмотр не обязательно.

Диагностическую карту требуется получать, когда стоит задача переоформить страховой полис ОСАГО. Но стоит отметить, что в карте диагностики автомобиля присутствует графа с указанной сроком действия, когда необходимо обновить документ.

Что делать, если я потерял диагностическую карту?

При утере диагностической карты необходимо обратиться на пункт технического осмотра для восстановления.

Для этого напишите заявление об утере в сервисном центре или у дилера, а также предоставьте VIN транспортного средства.

Вскоре будет оформлен дубликат утерянной диагностической карты. Штраф за это не предусмотрен.

Нужно ли покупать техосмотр и получать талон на прицеп?

Согласно законодательству РФ, технический осмотр на прицеп является обязательным и строгим. Помимо прочего, прицеп должен иметь свою собственную диагностическую карту.

В талоне указан бывший владелец. Надо ли мне оформлять новый на себя?

В таком случае обратитесь в соответствующие специализированные службы, и если предыдущая диагностическая карта еще действительна, то можно заменить данные о старом владельце авто. Если же диагностическая карта просрочена, то пройдите осмотр и обновите карту. Полную стоимость техосмотра оплачивать не нужно.

Автомобиль зарегистрирован в другом регионе, могу ли я пройти техосмотр по месту пребывания?

Закон разрешает проводить техосмотр по месту пребывания, а не по месту регистрации собственника и самого транспортного средства. По всей России.

Имеет ли право сотрудник ГИБДД запросить на проверку талон диагностической карты?

Сотрудник ГИБДД имеет право попросить предъявить талон техосмотра, но водитель по желанию может отказать.

Сотрудник ГИБДД не имеет права требовать обязательного предъявления ДК. Такое бывает крайне редко, так как подобные действия противозаконные.

Если же такая ситуация случилась, то водитель осуществляет запрос на обжалование, потому что нет меры воздействия за отсутствие диагностики автомобиля.

Как оформить ОСАГО без действующей диагностической краты?

Оформить ОСАГО без диагностической карты невозможно. По приказу от 1 июля 2014 страховая компания Ингосстрах, Альфастрахование (альфа), Ресо, Росгосстрах и другие при оформлении полиса будут использовать данные из ЕАИСТО.

Поэтому оформление ОСАГО без диагностической карты приведёт к серьезным последствиям: штрафу и аннуляции полиса, так как приобретение было незаконным.

Однако некоторые работники страховых компаний прибегают к выдаче полисов без техосмотра, чтобы не упустить клиентскую базу. Существуют компании, занимающиеся выдачей ОСАГО без карты техосмотра.

Существует ли в законодательстве пункт о необходимости прохождения ТО для нового авто?

Если автомобилю меньше 3-х лет, то проведение ТО не требуется.

Поймите, что автомобиль 2019 будет считаться уже годовалым транспортом. Иначе говоря, нет необходимости проверять транспортные средства 2019, 2018 и 2017 выпуска.

Исключение составляет тот случай, когда диагностическая карта нужна на пропуск на МКАД, ТТК (третье транспортное кольцо), СК (садовое кольцо). Грузовые автомобили в обязательном порядке должны оформлять техосмотр и получать диагностическую карту.

Есть диагностическая карта на ТС, можно ли рассчитывать на оформление страхового полиса?

Оформить страховой полис ОСАГО без диагностической карты невозможно, поэтому независимо от того, есть техосмотр или нет, страховой полис не будет выдан.

Обратитесь в соответствующие органы с пакетом документов для получения диагностической карты, а потом уже оформляйте ОСАГО.

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